Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Spa-Francorchamps, portando il suo totale di punti nel Mondiale piloti 2026 a 150. Lewis Hamilton si trova a 120 punti, mantenendo il secondo posto, mentre Charles Leclerc si avvicina a George Russell, con rispettivamente 110 e 105 punti. La classifica vede Antonelli in testa, seguito da Hamilton e Leclerc. La prossima gara si terrà tra due settimane.

Kimi Antonelli ha vinto il GP del Gran Bretagna 2026, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota bolognese ha giganteggiato al volante della Mercedes, è riuscito a recuperare nei confronti di Charles Leclerc, che era balzato al comando sfruttando al meglio la virtual safety car, ha superato il monegasco quando mancavano dieci giri al termine della gara e ha conquistato il sesto successo in questa stagione. L’alfiere della Mercedes ha allungato al comando della classifica generale, visto che il suo compagno di scuderia George Russell è finito nella ghiaia nel corso del primo giro dopo un contatto con Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Classifica F1, Mondiale piloti 2026: Hamilton primo inseguitore di Antonelli! Leclerc si avvicina a Russell

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F1, GP Cina, l'ultimo giro: Kimi Antonelli (Mercedes) vince davanti a Russell e Hamilton a Shanghai

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