Classifica F1 Mondiale piloti 2026 | Hamilton primo inseguitore di Antonelli! Leclerc si avvicina a Russell

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Spa-Francorchamps, portando il suo totale di punti nel Mondiale piloti 2026 a 150. Lewis Hamilton si trova a 120 punti, mantenendo il secondo posto, mentre Charles Leclerc si avvicina a George Russell, con rispettivamente 110 e 105 punti. La classifica vede Antonelli in testa, seguito da Hamilton e Leclerc. La prossima gara si terrà tra due settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Kimi Antonelli ha vinto il GP del Gran Bretagna 2026, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota bolognese ha giganteggiato al volante della Mercedes, è riuscito a recuperare nei confronti di Charles Leclerc, che era balzato al comando sfruttando al meglio la virtual safety car, ha superato il monegasco quando mancavano dieci giri al termine della gara e ha conquistato il sesto successo in questa stagione. L’alfiere della Mercedes ha allungato al comando della classifica generale, visto che il suo compagno di scuderia George Russell è finito nella ghiaia nel corso del primo giro dopo un contatto con Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

classifica f1 mondiale piloti 2026 hamilton primo inseguitore di antonelli leclerc si avvicina a russell
© Oasport.it - Classifica F1, Mondiale piloti 2026: Hamilton primo inseguitore di Antonelli! Leclerc si avvicina a Russell
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

F1, GP Cina, l'ultimo giro: Kimi Antonelli (Mercedes) vince davanti a Russell e Hamilton a Shanghai

Video F1, GP Cina, l'ultimo giro: Kimi Antonelli (Mercedes) vince davanti a Russell e Hamilton a Shanghai

Notizie e thread social correlati

Classifica F1, Mondiale piloti 2026: Antonelli allunga in testa! Russell ritirato, Hamilton primo inseguitoreKimi Antonelli ha vinto il GP del Gran Bretagna 2026 sul circuito di Spa-Francorchamps, allungando in testa alla classifica del Mondiale piloti.

Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli allunga in testa, Leclerc avvicina RussellIl pilota italiano ha aumentato il vantaggio in classifica generale, mantenendo la prima posizione.

Temi più discussi: Le CLASSIFICHE della Formula 1 aspettando la gara in Belgio; F1, statistiche GP Belgio 2026. Hamilton primo pilota a vincere con 3 team diversi?; Formula 1 oggi, Gp Belgio. Orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv; F1 GP Belgio 2026, Spa: risultati prove libere.

classifica f1 mondiale pilotiAntonelli super, Hamilton secondo: la classifica piloti F1 dopo SpaCome cambia la classifica piloti e costruttori dopo il Gp del Belgio vinto alla grande da Antonelli su Leclerc e Verstappen con Hamilton 4°: Kimi allunga su Russell ritirato, Lewis sale 2°, Leclerc to ... sport.virgilio.it

classifica f1 mondiale pilotiCLASSIFICA FORMULA 1 2026 | Mondiale piloti e costruttori: Antonelli vola su Hamilton! (Gp Belgio, 19 luglio)Classifica Formula 1 2026: comandano sempre Andrea Kimi Antonelli e la Mercedes, ma adesso la situazione sembra più in equilibrio. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web