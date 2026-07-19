Kimi Antonelli ha vinto il GP del Gran Bretagna 2026 sul circuito di Spa-Francorchamps, allungando in testa alla classifica del Mondiale piloti. Durante la gara, il pilota ha mantenuto la leadership fino alla bandiera a scacchi. Lando Norris si è classificato secondo, mentre George Russell si è ritirato a causa di problemi tecnici. Lewis Hamilton ha concluso in terza posizione, restando il più vicino ad Antonelli nella classifica generale.

Kimi Antonelli ha vinto il GP del Gran Bretagna 2026, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota bolognese ha giganteggiato al volante della Mercedes, è riuscito a recuperare nei confronti di Charles Leclerc, che era balzato al comando sfruttando al meglio la virtual safety car, ha superato il monegasco quando mancavano dieci giri al termine della gara e ha conquistato il sesto successo in questa stagione. L’alfiere della Mercedes ha allungato al comando della classifica generale, visto che il suo compagno di scuderia George Russell è finito nella ghiaia nel corso del primo giro dopo un contatto con Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Oasport.it - Classifica F1, Mondiale piloti 2026: Antonelli allunga in testa! Russell ritirato, Hamilton primo inseguitore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP Canada, il duello tra Antonelli e George Russell (Mercedes) per il primo posto nella Sprint

Notizie e thread social correlati

Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli allunga in testa, Leclerc avvicina RussellIl pilota italiano ha aumentato il vantaggio in classifica generale, mantenendo la prima posizione.

Classifica Mondiale piloti F1 2026: Antonelli allunga su Russell, Leclerc già a -37La stagione 2026 di Formula 1 è iniziata in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi, con un totale di 24 Gran Premi.

Temi più discussi: Le CLASSIFICHE della Formula 1 aspettando la gara in Belgio; F1, statistiche GP Belgio 2026. Hamilton primo pilota a vincere con 3 team diversi?; Formula 1 oggi, Gp Belgio. Orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv; F1 GP Belgio 2026, Spa: risultati prove libere.

Classifica Formula 1 2026 | Il Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp Belgio Spa (oggi 19 luglio)Classifica Formula 1 2026: comandano sempre Andrea Kimi Antonelli e la Mercedes, ma adesso la situazione sembra più in equilibrio. ilsussidiario.net

Mondiale Piloti 2026: la classifica dopo il GP del BelgioCome è cambiata la classifica del Mondiale Piloti dopo il GP del Belgio vinto da Andrea Kimi Antonelli davanti alla Ferrari di Leclerc ... formulapassion.it