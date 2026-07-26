Un bambino di 2 anni è rimasto chiuso nell’auto parcheggiata sotto il sole a Cittadella. La chiusura centralizzata ha bloccato l’abitacolo, impedendo al bambino di uscire. Passanti e agenti sono intervenuti per liberarlo, evitando conseguenze più gravi. La vettura era sotto il sole, e il bambino si trovava all’interno da diversi minuti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La chiusura centralizzata blocca il piccolo nell’abitacolo. Momenti di grande paura a Cittadella, in provincia di Padova, dove un bambino di appena 2 anni è rimasto accidentalmente intrappolato all’interno dell’auto della madre, parcheggiata sotto il sole. La vettura si è chiusa automaticamente a causa della chiusura centralizzata attivata con le chiavi rimaste nell’abitacolo, impedendo alla donna di aprire le portiere. La situazione, però, si è risolta nel migliore dei modi grazie alla rapidità dei passanti e al tempestivo intervento della polizia locale, che ha permesso di liberare il piccolo prima che l’interno dell’auto diventasse pericolosamente caldo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Cittadella, paura per un bimbo di 2 anni che resta chiuso in auto sotto il sole: l’intervento di passanti e agenti

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How will the father react when the cruel mother comes to school to lure Long away

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