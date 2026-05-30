Un bambino è stato trovato chiuso in un’auto sotto il sole da un passante che ha chiamato i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno aperto il veicolo e soccorso il bambino, visibilmente disidratato e surriscaldato. Il bambino è stato portato in ambulanza al pronto soccorso per le cure del caso. La scena si è svolta in un’area pubblica, dove le alte temperature hanno reso la situazione particolarmente critica.

In pochi istanti una situazione quotidiana può trasformarsi in un’emergenza che mette alla prova la rapidità dei soccorsi e la capacità di gestione del rischio. Le temperature elevate, unite a un ambiente ristretto come quello di un veicolo chiuso, possono infatti diventare estremamente pericolose, soprattutto quando all’interno si trova un soggetto vulnerabile come un bambino molto piccolo. È quanto accaduto a Brendola, in provincia di Vicenza, dove un bambino di appena un anno è rimasto accidentalmente chiuso all’interno di un’auto esposta al sole dopo aver attivato la chiusura centralizzata tramite il telecomando. La vicenda si è conclusa positivamente grazie al tempestivo intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco, allertati dalla nonna del piccolo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Bimbo chiuso in auto sotto il sole”: intervengono i carabinieri e trovano la scena tremenda

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Bimbo di un anno chiuso in auto sotto il sole: salvato dai carabinieri e pompieri

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