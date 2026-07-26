Un bambino di due anni è rimasto chiuso in auto con le chiavi all’interno, sotto il sole. Una pattuglia della Polizia locale ha rotto il finestrino per liberarlo. Il bambino è stato estratto in sicurezza e portato fuori dall’auto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere il bambino. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.

Un bambino di due anni chiuso in auto sotto il sole e le chiavi della vettura dentro con lui. Una pattuglia della Polizia locale che rompe il finestrino e sventa una potenziale tragedia. È quanto accaduto venerdì 24 luglio intorno alle ore 15 a Cittadella, in provincia di Padova. Come scrivono fonti locali il piccolo sta bene e non ha riportato alcuna lesione, ma gli attimi di paura e di tensione sono stati intensi., L'auto era ferma in un parcheggio e una giovane madre, 30enne, residente a Cittadella, si è accorta improvvisamente di aver lasciato le chiavi all'interno dell'abitacolo. Le portiere erano bloccate dall'esterno e il bambino era rimasto dentro, senza alcun finestrino abbassato e con il sole del pomeriggio che batteva forte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Padova, bimbo di due anni resta chiuso in auto: gli agenti rompono il finestrino e lo salvano

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