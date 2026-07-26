Un nuovo Lions Club ha iniziato le attività nella zona di Monza e Muggiò. Si chiama Lions Club Monza Ovest-Muggiò ed è stato avviato di recente. La coordinatrice è una donna che gestisce un’agenzia immobiliare, già presidente e socia fondatrice di un altro Lions Club. La presenza di questa nuova associazione si aggiunge a cinque altri club già attivi nella stessa area.

C’è un nuovo ruggito nel mondo Lions brianzolo: è infatti operativo il Lions Club Monza Ovest-Muggiò, coordinato da Ada Rosafio, titolare di un’agenzia immobiliare, past president e socia fondatrice del Lions Club Lissone. Il neonato Lions, il sesto a Monza, è nato grazie all’impegno di diverse persone. "L’amico e già governatore del distretto 108IB1 Lorenzo Terlera – precisa Ada Rosafio - ha contribuito con la sua energia e passione, l’esperienza dell’amico e già Gst distrettuale Carlo Vergani ha dato il suo tocco. Il primo cittadino di Muggiò, Michele Messina, ha da subito accolto l’invito, contribuendo attivamente alla creazione del club". La presidente è Linda Mestriner, di professione avvocato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Città solidale: apre il sesto ’Lions Club’

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