Città solidale | apre il sesto ’Lions Club’

Da ilgiorno.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo Lions Club ha iniziato le attività nella zona di Monza e Muggiò. Si chiama Lions Club Monza Ovest-Muggiò ed è stato avviato di recente. La coordinatrice è una donna che gestisce un’agenzia immobiliare, già presidente e socia fondatrice di un altro Lions Club. La presenza di questa nuova associazione si aggiunge a cinque altri club già attivi nella stessa area.

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C’è un nuovo ruggito nel mondo Lions brianzolo: è infatti operativo il Lions Club Monza Ovest-Muggiò, coordinato da Ada Rosafio, titolare di un’agenzia immobiliare, past president e socia fondatrice del Lions Club Lissone. Il neonato Lions, il sesto a Monza, è nato grazie all’impegno di diverse persone. "L’amico e già governatore del distretto 108IB1 Lorenzo Terlera – precisa Ada Rosafio - ha contribuito con la sua energia e passione, l’esperienza dell’amico e già Gst distrettuale Carlo Vergani ha dato il suo tocco. Il primo cittadino di Muggiò, Michele Messina, ha da subito accolto l’invito, contribuendo attivamente alla creazione del club". La presidente è Linda Mestriner, di professione avvocato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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