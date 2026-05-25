Il Lions Club Foggia Host organizza il primo Torneo di Padel Solidale all’insegna di sport e inclusione

Notizia in breve

Il Lions Club Foggia Host organizza il primo “Torneo di Padel Solidale” domenica 31 maggio 2026, a partire dalle 9:30, presso Fovea Padel. L’evento si propone di unire sport e solidarietà, coinvolgendo partecipanti di diverse età e livelli di esperienza. La giornata prevede partite di padel e attività di condivisione, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso lo sport. La manifestazione è aperta a tutti e si svolge in un clima di collaborazione e partecipazione.