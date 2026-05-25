Il Lions Club Foggia Host organizza il primo Torneo di Padel Solidale all’insegna di sport e inclusione

Da foggiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Lions Club Foggia Host organizza il primo “Torneo di Padel Solidale” domenica 31 maggio 2026, a partire dalle 9:30, presso Fovea Padel. L’evento si propone di unire sport e solidarietà, coinvolgendo partecipanti di diverse età e livelli di esperienza. La giornata prevede partite di padel e attività di condivisione, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso lo sport. La manifestazione è aperta a tutti e si svolge in un clima di collaborazione e partecipazione.

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Una giornata dedicata allo sport, alla condivisione e alla solidarietà. È questo lo spirito che accompagnerà la prima edizione del “Torneo di Padel Solidale”, organizzato dal Lions Club Foggia Host e in programma domenica 31 maggio 2026, a partire dalle ore 9:30, presso Fovea Padel.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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