Debutta il Lions Club Terni AILD ‘Antica Via Flaminia’ | Aperto alla città e vicino alle esigenze reali delle persone
Sabato 30 maggio, presso l’hotel Valentino, si terrà la cerimonia di fondazione del nuovo Lions Club Terni AILD “Antica Via Flaminia”. La sede sarà aperta alla città e si concentrerà su iniziative di prevenzione e servizi concreti. La creazione di questa realtà lionistica mira a rispondere alle esigenze della comunità, offrendo supporto e attenzione ai temi di interesse pubblico.
Un nuovo club dedicato alla prevenzione e al servizio. Sabato 30 maggio la location dell’hotel Valentino ospiterà la cerimonia ufficiale di fondazione del Lions Club Terni AILD “Antica Via Flaminia” ossia nuova realtà lionistica che nasce con una particolare attenzione ai temi della prevenzione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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