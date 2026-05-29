Debutta il Lions Club Terni AILD ‘Antica Via Flaminia’ | Aperto alla città e vicino alle esigenze reali delle persone

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, presso l’hotel Valentino, si terrà la cerimonia di fondazione del nuovo Lions Club Terni AILD “Antica Via Flaminia”. La sede sarà aperta alla città e si concentrerà su iniziative di prevenzione e servizi concreti. La creazione di questa realtà lionistica mira a rispondere alle esigenze della comunità, offrendo supporto e attenzione ai temi di interesse pubblico.