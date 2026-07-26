La Città Metropolitana ha presentato all’ONU una proposta per interpretare il territorio attraverso una mappa innovativa e sostenibile. La delegazione ha illustrato il progetto durante un evento a New York, evidenziando come questa metodologia possa favorire lo sviluppo urbano e ambientale. La presentazione ha coinvolto rappresentanti di diversi paesi, che hanno ascoltato con interesse la descrizione di questa iniziativa.

Città metropolitana arriva all’Onu con la propria ricetta per la sostenibilità. A New York, nei giorni scorsi, l’ex provincia ha partecipato ai lavori dell’ High-Level Political Forum on Sustainable Development, il principale appuntamento internazionale sull’attuazione dell’Agenda 2030, portando all’attenzione della comunità l’esperienza costruita nell’hinterland. Per la prima volta, su invito del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Palazzo Isimbardi è stato protagonista del confronto globale come unica realtà metropolitana italiana coinvolta nei lavori. Al centro della missione, la Voluntary Local Review 2026, il documento che fa il punto sul percorso intrapreso per trasformare gli obiettivi mondiali di sviluppo verde in politiche e progetti concreti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Città Metropolitana arriva all’Onu: "La mappa per ’leggere’ il territorio modello innovativo e sostenibile"

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