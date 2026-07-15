Regione Lombardia ha presentato all'High Level Political Forum delle Nazioni Unite il proprio modello di sviluppo sostenibile. La regione ha illustrato le riforme recenti riguardanti ambiente, energia e innovazione, con un focus su clima, data center e fonti rinnovabili. L'esposizione si è svolta durante l'evento a New York, dove sono stati mostrati gli approcci adottati per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Viaggio alle Nazioni Unite per Regione Lombardia, che ha presentato all'High Level Political Forum (HLPF) in corso a New York il proprio modello per attuare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) ed illustrando le più recenti riforme in materia di ambiente, energia e innovazione del Pirellone. La delegazione lombarda ha partecipato ai lavori dell'Onu all'interno della delegazione italiana coordinata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; al centro dell'intervento dell'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione, la Legge Clima, definita il «perno della strategia regionale insieme alle nuove norme sui data center, sulle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili e alla riforma della Valutazione di Impatto Ambientale». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Regione Lombardia all'Onu presenta il modello per lo sviluppo sostenibile: focus su clima, data center e rinnovabili

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PRESENTAZIONE | Il modello Madrid: una rivoluzione liberale, 1995-2025

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