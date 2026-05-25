Traffico e lavori | la mappa dei cantieri stradali nella Città metropolitana

Notizia in breve

La rete stradale della provincia di Bologna è interessata da numerosi interventi, tra lavori e limitazioni al traffico. Questi riguardano sia l’interno della città sia diversi Comuni e principali arterie, dalla pianura all’Appennino. Sono in corso chiusure temporanee, restrizioni di velocità e altre misure di regolamentazione lungo varie direttrici. Le modifiche riguardano vari tratti della rete stradale provinciale, coinvolgendo diverse aree e percorsi.