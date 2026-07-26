Il Milan ha presentato sui propri canali social due nuovi acquisti arrivati durante l’inverno, che si sono uniti al gruppo solo al raduno di Milanello. Tra loro, uno ha dichiarato di aver sempre sognato di entrare a far parte di questo club, mentre l’altro ha descritto la sensazione di essere al Milan come incredibile. Nessuna altra informazione sui nomi o sui dettagli dei trasferimenti.

Il Milan ha introdotto sui propri canali social due nuovi colpi arrivati nei mesi invernali, ma che hanno raggiunto Milanello solo a partire dal raduno a Milanello. Parliamo di Andrej Kosti? e Alphadjo Cissè. Ecco il post su Instagram. Presenti anche le primissime parole da nuovi giocatori del club rossonero. Ecco il primo pensiero dell'attaccante classe 2007: "Ho sempre sognato questo club". Poi è il turno del trequartista classe 2006: "Essere qui è una sensazione incredibile. Difficile rendersi conto di quello che sta succedendo". Entrambi hanno giocato ieri contro il Celtic: per l'attaccante un primo tempo complesso fermato bene da due difensori centrali molto fisici, ma poco supportato da tutta la squadra e dal Milan in generale, che ha giocato una prima frazione sotto tono. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Cissè: "Essere al Milan è una sensazione incredibile". Kosti?: "Ho sempre sognato questo club"

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Alphadjo Cissé: remember the name

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