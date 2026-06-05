Massimo Ferrari, membro del CDA e manager del Milan, ha confermato di non aver parlato con il presidente del club. Ha aggiunto che, se ci fosse una possibilità, la prenderebbe in considerazione. Ferrari ha anche sottolineato che un ex calciatore come Maldini dovrebbe rimanere nel team. Il club sta cercando un nuovo amministratore delegato dopo l’addio di Furlani. Ferrari è tra i candidati alla posizione.

Massimo Ferrari, manager e membro del CDA del Milan, è tra i candidati a diventare il prossimo amministratore delegato dopo l’addio di Furlani. Tra i possibili futuri amministratori delegati del Milan, dopo l’addio di Giorgio Furlani, spunta il nome di Massimo Ferrari, manager già presente nel CDA durante l’ultimo scudetto rossonero. Interpellato dalla Gazzetta dello Sport, Ferrari ha chiarito: « Con Cardinale non ho parlato. Se ci fosse una chance la valuterei ». Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il manager ha poi spiegato le cause del fallimento stagionale del club: « Sono un insieme di più fattori: forse un azionista mal suggerito, forse alcune figure troppo junior che conoscono poco il calcio, forse bisogna essere più presenti in Lega. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Milan, Ferrari candidato al ruolo di ad? Lui risponde: «Non ho parlato con Cardinale, ma se ci fosse una chance la valuterei. Uno come Maldini deve stare in questo club»

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Il pensiero di Massimo #Ferrari, candidato al ruolo di AD rossonero, sul suo account IG. x.com

Milan, Ferrari candidato ad: Ci fosse una chance valuterei. E 'apre' al ritorno di MaldiniC'è anche Massimo Ferrari, manager e già nel cda del Milan dell'ultimo scudetto, tra i possibili futuri amministratori delegati dei rossoneri, ruolo lasciviato vacante dopo l'addio di Giorgio Furlani. tuttomercatoweb.com

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