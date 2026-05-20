Sarò sempre una marocchina | Modena e quella sensazione orribile di non essere mai abbastanza italiana
Dopo gli eventi verificatisi a Modena, una giornalista e scrittrice di origini marocchine ha condiviso la sua esperienza personale riguardo a un clima di intolleranza e discriminazione. Ha parlato di un sentimento di esclusione che la fa sentire “sempre una marocchina” e di una sensazione costante di non essere mai abbastanza italiana. Le sue parole si inseriscono in un quadro più ampio di tensioni sociali, alimentate da alcuni esponenti della destra politica, che hanno alimentato polemiche e discussioni pubbliche.
Dopo i fatti di Modena, la giornalista e scrittrice italiana Karima Moual, di origini marocchine, racconta il clima di odio e il razzismo vissuto sulla sua pelle, alimentato dai principali esponenti della destra identitaria, da Salvini a Vannacci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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