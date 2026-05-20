Sarò sempre una marocchina | Modena e quella sensazione orribile di non essere mai abbastanza italiana

Dopo gli eventi verificatisi a Modena, una giornalista e scrittrice di origini marocchine ha condiviso la sua esperienza personale riguardo a un clima di intolleranza e discriminazione. Ha parlato di un sentimento di esclusione che la fa sentire “sempre una marocchina” e di una sensazione costante di non essere mai abbastanza italiana. Le sue parole si inseriscono in un quadro più ampio di tensioni sociali, alimentate da alcuni esponenti della destra politica, che hanno alimentato polemiche e discussioni pubbliche.

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