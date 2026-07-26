Cinema | Wildwood – I segreti del bosco proibito Il mondo di Laika prende vita al San Diego Comic-Con
Al San Diego Comic-Con è stata presentata la proiezione del film “Wildwood – I segreti del bosco proibito”, prodotto da Laika e diretto da Travis Knight. La proiezione ha mostrato scene del film, che porta sullo schermo un mondo immaginario creato dalla casa di produzione. Non sono stati annunciati dettagli sulla distribuzione o sulla data di uscita. La presentazione ha coinvolto il pubblico presente all’evento.
NOTORIOUS PICTURES presenta WILDWOOD – I segreti del bosco proibito di Travis Knight prodotto da LAIKA IL MONDO DEL FILM LAIKA PRENDE VITA AL SAN DIEGO COMIC-CON Dal 23 luglio debutta The Forest is Calling Portal Experience, prima tappa di un progetto itinerante dedicato al film di Travis Knight, al cinema in Italia il 22 ottobre con Notorious Pictures Uscirà al cinema il 22 ottobre 2026 distribuito da Notorious Pictures WILDWOOD – I segreti del bosco proibito, il nuovo film d’animazione in stop-motion firmato Travis Knight (Kubo e la spada magica; Masters of the Universe) e scritto da Chris Butler, prodotto da LAIKA, lo studio candidato agli Oscar per il Miglior Film d’animazione con tutti i suoi film. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Wildwood: I segreti del bosco proibito | Teaser Trailer | dal 22 ottobre al cinema
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