Cinema | Wildwood – I segreti del bosco proibito Il mondo di Laika prende vita al San Diego Comic-Con

Notizia in breve

Al San Diego Comic-Con è stata presentata la proiezione del film “Wildwood – I segreti del bosco proibito”, prodotto da Laika e diretto da Travis Knight. La proiezione ha mostrato scene del film, che porta sullo schermo un mondo immaginario creato dalla casa di produzione. Non sono stati annunciati dettagli sulla distribuzione o sulla data di uscita. La presentazione ha coinvolto il pubblico presente all’evento.