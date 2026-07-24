J ohnny Depp, 63 anni, ha lasciato per un giorno i panni del sex symbol per indossare quelli dell’avaro Ebenezer Scrooge. È successo il 23 luglio al Comic-Con di San Diego, dove l’attore si è presentato a sorpresa per lanciare Scrooge e gli spiriti del Natale, il nuovo film diretto da Ti West. Johnny Depp: i 10 film cult. guarda le foto Johnny Depp, uno “spettro” tra la folla. Depp non figurava in nessun panel ufficiale della convention, eppure la sua comparsa ha mandato ugualmente in visibilio i presenti. Davanti a una vetrina allestita per l’occasione, mentre un gruppo di cantori intonava un medley natalizio dal sapore ottocentesco, l’attore è spuntato all’improvviso in cilindro e bastone da passeggio, il volto trasformato al punto da renderlo quasi irriconoscibile sotto rughe posticce e barba grigia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Al Comic-Con di San Diego ha pure lanciato il trailer del film "Scrooge e gli spiriti del Natale"

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