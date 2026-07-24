Durante il Comic-con di San Diego è stato presentato il trailer di un prequel di ‘A Christmas Carol’. Johnny Depp interpreta Ebenezer Scrooge, il protagonista del racconto di Charles Dickens. La scena mostra Depp nei panni dell’avaro e burbero personaggio, con un look che evidenzia le sue caratteristiche. La presentazione ha suscitato sorpresa tra i partecipanti, che hanno potuto vedere Depp interpretare uno dei ruoli più iconici della letteratura natalizia.

Se pensavate di conoscere tutto del grande classico di Charles Dicken s, stavolta saprete molto ma molto di più. Johnny Depp, uno dei più grandi interpreti e trasformisti del cinema, si cala nei panni dell’accigliato Scrooge. Vediamo la sorpresa al Comi-con di San Diego e il trailer del prequel di A Christmas Carol. Una sorpresa inattesa. Johnny Depp ha fatto un’apparizione a sorpresa al Comic-Con di San Diego giovedì – nella sua insegna di Ebenezer Scrooge. Depp interpreta Scrooge nel prossimo film della Paramount, Ebenezer, diretto da Ti West, che debutta nelle sale questo novembre. L’attore è apparso fuori da un negozio chiamato “Scrooge... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Johnny Depp è Ebenezer Scrooge! La sorpresa al Comic-con di San Diego e il trailer del prequel di ‘A Christmas Carol’

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Johnny Depp aparece como Ebenezer Scrooge en Comic-Con y sorprende a todos en San Diego

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Temi più discussi: Ebenezer: il primo trailer trasforma Johnny Depp in Scrooge; Ebenezer, Johnny Depp diventa Scrooge - Il trailer; Johnny Depp irriconoscibile nel trailer ufficiale di Ebenezer: A Christmas Carol di Ti West; Primo trailer per Scrooge e gli spiriti del Natale: Johnny Depp è l’avaro Ebenezer.

Direttamente dal #ComicCon di San Diego arriva il primo trailer di #Scrooge e gli spiriti del Natale con #JohnnyDepp nei panni di #Ebenezer. Lo potete vedere al link: comingsoon.it/cinema/news/sc… x.com

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