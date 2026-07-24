Johnny Depp è Ebenezer Scrooge! La sorpresa al Comic-con di San Diego e il trailer del prequel di ‘A Christmas Carol’

Da metropolitanmagazine.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Comic-con di San Diego è stato presentato il trailer di un prequel di ‘A Christmas Carol’. Johnny Depp interpreta Ebenezer Scrooge, il protagonista del racconto di Charles Dickens. La scena mostra Depp nei panni dell’avaro e burbero personaggio, con un look che evidenzia le sue caratteristiche. La presentazione ha suscitato sorpresa tra i partecipanti, che hanno potuto vedere Depp interpretare uno dei ruoli più iconici della letteratura natalizia.

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Se pensavate di conoscere tutto del grande classico di Charles Dicken s, stavolta saprete molto ma molto di più. Johnny Depp, uno dei più grandi interpreti e trasformisti del cinema, si cala nei panni dell’accigliato Scrooge. Vediamo la sorpresa al Comi-con di San Diego e il trailer del prequel di A Christmas Carol. Una sorpresa inattesa. Johnny Depp  ha fatto un’apparizione a sorpresa al Comic-Con di San Diego giovedì – nella sua insegna di Ebenezer Scrooge. Depp interpreta Scrooge nel prossimo film della Paramount, Ebenezer, diretto da Ti West, che debutta nelle sale questo novembre. L’attore è apparso fuori da un negozio chiamato “Scrooge... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Johnny Depp aparece como Ebenezer Scrooge en Comic-Con y sorprende a todos en San Diego

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