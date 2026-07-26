Le recenti tempeste invernali hanno portato abbondanti nevicate sulle Ande centrali del Cile, modificando significativamente le condizioni del Farellones Mountain Center. La struttura ha ricevuto circa 3 metri di neve, favorendo la ripresa delle attività turistiche invernali. La quantità di neve registrata supera le medie stagionali, consentendo l’apertura delle piste e delle strutture ricettive. La situazione attira nuovamente visitatori e appassionati di sport sulla neve nella regione.

Le abbondanti nevicate portate dalle recenti tempeste invernali sulle Ande centrali del Cile hanno trasformato radicalmente la situazione al Farellones Mountain Center; la struttura ha accolto 3.500 visitatori nella giornata di sabato, raggiungendo la massima capacità giornaliera dopo settimane di scarso innevamento. Fino a poche settimane fa, la mancanza di neve aveva costretto il centro a offrire solo una parte delle attività invernali, evidenziando il persistente deficit di precipitazioni nevose che ha colpito il Cile centrale negli ultimi anni. La situazione è cambiata drasticamente dopo il passaggio delle ultime perturbazioni sul Paese.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cile, le Ande ricoperte di neve: riparte il turismo invernale

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