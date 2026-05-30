Radici trentine in Cile | nuovi progetti per giovani e turismo

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un progetto legato alle radici trentine in Cile punta a coinvolgere i giovani discendenti e a sviluppare il turismo. Sono previsti nuovi inizi per promuovere le connessioni culturali, con iniziative rivolte ai giovani per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro. Il progetto “Ready to work” mira a preparare i giovani alle opportunità di impiego, mentre il turismo delle radici cerca di attrarre visitatori interessati alle origini italiane.

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? Punti chiave Come può il turismo delle radici generare profitti per il Trentino?. Cosa prevede il progetto Ready to work per i giovani discendenti?. Come influiranno le nuove norme sulla cittadinanza sui flussi migratori?. Perché i Consultori devono diventare attori economici nelle comunità cilene?.? In Breve Partecipazione di consiglieri Kaswalder e Malfer alla conferenza presso la Scuola De Gasperi.. Progetto Ready to work per formazione e inserimento lavorativo di giovani discendenti.. Sviluppo turismo delle radici e visite a realtà imprenditoriali in Valle dell’Elqui.. Incontri ufficiali a Santiago del Cile, Copiapò e presso l'Ambasciata d'Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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