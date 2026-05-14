Arriva la neve Meteo Italia crollo delle temperature e clima invernale | quando e dove

Una massa di aria artica sta portando un calo delle temperature e condizioni invernali su gran parte dell’Italia, interrompendo il clima tipico di maggio. Secondo le previsioni meteorologiche, una depressione si sta spostando dall’Europa centro-settentrionale verso il nostro paese, causando un abbassamento dei valori termici e l’arrivo della neve in alcune zone. Le autorità monitorano attentamente la situazione, che interesserà diverse regioni nelle prossime ore.

Una parentesi quasi invernale è pronta a spezzare il clima di maggio. Una vasta depressione alimentata da aria artica sta scendendo sull’Europa centro-settentrionale e nelle prossime ore raggiungerà anche l’Italia. Secondo gli esperti di 3B Meteo, il peggioramento porterà piogge, temporali, vento forte e perfino neve a quote insolite per il periodo. Le zone più coinvolte saranno il Nord e parte del Centro, con il momento più intenso tra venerdì e sabato. Già oggi, giovedì 14 maggio, il tempo risulta instabile su Alpi, Prealpi e aree pedemontane tra Lombardia e Triveneto. Rovesci e temporali potranno essere localmente intensi, accompagnati anche da grandinate.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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