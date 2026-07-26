Ciclista investito da un'auto a Pavia è grave | bicicletta rubata a un rider poco prima
Un ciclista, che aveva appena rubato una bicicletta a un rider, è stato investito ieri sera in via Folperti a Pavia. Secondo quanto riferito, l'uomo è uscito improvvisamente dalla strada e un'auto in transito non è riuscita a frenare in tempo, colpendolo. Le condizioni del ciclista sono considerate gravi. La Polizia sta indagando sull'incidente e sull'origine della bicicletta.
Un uomo, alla guida di una bicicletta rubata a un rider, è stato investito nella prima serata di ieri in via Folperti a Pavia. Sbucato all'improvviso lungo la via, un'auto in transito non sarebbe riuscita a fermarsi per tempo e lo avrebbe investito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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