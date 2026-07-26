Ciclista investito da un'auto a Pavia è grave | bicicletta rubata a un rider poco prima

Da fanpage.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ciclista, che aveva appena rubato una bicicletta a un rider, è stato investito ieri sera in via Folperti a Pavia. Secondo quanto riferito, l'uomo è uscito improvvisamente dalla strada e un'auto in transito non è riuscita a frenare in tempo, colpendolo. Le condizioni del ciclista sono considerate gravi. La Polizia sta indagando sull'incidente e sull'origine della bicicletta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo, alla guida di una bicicletta rubata a un rider, è stato investito nella prima serata di ieri in via Folperti a Pavia. Sbucato all'improvviso lungo la via, un'auto in transito non sarebbe riuscita a fermarsi per tempo e lo avrebbe investito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Pavia.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sale in auto e investe di proposito tre ciclisti, uno è grave: donna arrestata per tentato omicidio

Video Sale in auto e investe di proposito tre ciclisti, uno è grave: donna arrestata per tentato omicidio

Notizie e thread social correlati

Terranuova Bracciolini: ciclista investito da un’auto, è graveUn ciclista di 67 anni è stato investito da un’auto questa mattina in via Poggilupi, nel comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

In fuga dopo aver investito ciclista, fermato ore dopo sull’auto rubataUn uomo è stato fermato dopo aver investito un ciclista e successivamente allontanato senza prestare soccorso.

Temi più discussi: Ciclista 66enne muore travolto da un'auto nel Cagliaritano; Investito da un furgone sulla provinciale 13, muore ciclista 72enne; Incidente nella notte a Turbigo, ciclista investito e ucciso da un’auto sulla statale 341; Paolo Belli, incidente in bici: muore un pedone. Era un allenatore di volley.

ciclista investito da unCiclista investito da un’auto a Pavia, è grave: bicicletta rubata a un rider poco primaUn uomo, alla guida di una bicicletta rubata a un rider, è stato investito nella prima serata di ieri in via Folperti a Pavia ... fanpage.it

ciclista investito da unCiclista di 76 anni ucciso da auto pirata a Turbigo: arrestato 35enneUn ciclista di 76 anni è stato travolto e ucciso da un'auto lungo la Gallaratese a Turbigo. Arrestato il conducente: omicidio stradale e omissione di soccorso. emmepress.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web