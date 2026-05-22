In fuga dopo aver investito ciclista fermato ore dopo sull’auto rubata

Un uomo è stato fermato dopo aver investito un ciclista e successivamente allontanato senza prestare soccorso. La polizia lo ha rintracciato alcune ore dopo, quando è stato trovato alla guida di un’auto rubata. L’indagato è stato accusato di fuga in caso di incidente con danni a persone, omissione di soccorso e guida senza patente. Le forze dell’ordine hanno anche contestato violazioni del Codice Antimafia perché l’uomo era sottoposto a misure di prevenzione.

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Mordano, 22 maggio 2026 – Fuga in caso di incidente con danni alle persone, omissione di soccorso e guida senza patente in violazione del Codice Antimafia per soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Questi i reati contestati a un giovane italiano senza fissa dimora, nei guai per aver tamponato violentemente un ciclista, finito poi all’ospedale con lesioni non gravi, ed essere scappato senza soccorrere l’investito. L’Audi A3 scura percorreva le strade a velocità sostenuta. È successo a Mordano, ed è in seguito a un lavoro di squadra, svolto dalla polizia locale del Nuovo Circondario e dalla Stradale di Forlì, che è stato possibile in poche ore risalire all’automobilista spericolato e a procedere con la denuncia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In fuga dopo aver investito ciclista, fermato ore dopo sull’auto rubata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IDOSO É PRESO APÓS ATROPELAR CICLISTAS EM PASSEIO NOS EUA Sullo stesso argomento In fuga su un’auto rubata, ubriaco e senza patente: 26enne fermato dopo un inseguimento folleI Carabinieri della Tenenza di Zingonia, in sinergia con la Polizia Locale di Verdellino, hanno tratto in arresto S. La folle fuga sull’auto rubata finisce con un incidente: bloccati dopo un inseguimentoArrestati dalla polizia un uomo e una donna accusati di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate... Che Giro è oggi? Sono troppi giorni che i velocisti arrivano a sera senza la gioia di aver sprigionato i loro watt. Oggi serve una buona squadra per rientrare dopo le salite, tutto lascia presagire ad una volata, fosse anche sofferta. Ma se vincesse la fuga? #Giro x.com In fuga dopo aver investito ciclista, fermato ore dopo sull’auto rubataDenunciato 31enne senza patente. Per l’uomo in sella alla bici 30 giorni di prognosi. L’investitore fermato dalla polzia stradale di Forlì ... ilrestodelcarlino.it Con l’auto-ariete sfondano la vetrina dell’oreficeria: colpo da film e ladri in fuga dopo aver razziato la Saci GioielliBusto Arsizio, il blitz è andato in scena all’una di notte nel prestigioso negozio a pochi passi dalla basilica di San Giovanni ... msn.com Gigi Buffon: Dopo Calciopoli non è stato facile, ma sapevamo di non aver fatto nulla di sbagliato. Era un prezzo inspiegabile da pagare, ma quella ingiustizia ha tirato fuori il meglio di noi. | Intervista con The Guardian reddit