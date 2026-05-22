In fuga dopo aver investito ciclista fermato ore dopo sull’auto rubata

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato fermato dopo aver investito un ciclista e successivamente allontanato senza prestare soccorso. La polizia lo ha rintracciato alcune ore dopo, quando è stato trovato alla guida di un’auto rubata. L’indagato è stato accusato di fuga in caso di incidente con danni a persone, omissione di soccorso e guida senza patente. Le forze dell’ordine hanno anche contestato violazioni del Codice Antimafia perché l’uomo era sottoposto a misure di prevenzione.

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Mordano, 22 maggio 2026 –  Fuga in caso di incidente con danni alle persone, omissione di soccorso e guida senza patente in violazione del Codice Antimafia per soggetti sottoposti a misure di prevenzione. Questi i reati contestati a un giovane italiano senza fissa dimora, nei guai per aver tamponato violentemente un ciclista, finito poi all’ospedale con lesioni non gravi, ed essere scappato senza soccorrere l’investito. L’Audi A3 scura percorreva le strade a velocità sostenuta. È successo a Mordano, ed è in seguito a un lavoro di squadra, svolto dalla polizia locale del Nuovo Circondario e dalla Stradale di Forlì, che è stato possibile in poche ore risalire all’automobilista spericolato e a procedere con la denuncia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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