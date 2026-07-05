Terranuova Bracciolini | ciclista investito da un’auto è grave

Notizia in breve

Un ciclista di 67 anni è stato investito da un’auto questa mattina in via Poggilupi, nel comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. L’incidente è avvenuto durante le ore mattutine e il ferito si trova in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il trasporto in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.