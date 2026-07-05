Terranuova Bracciolini | ciclista investito da un’auto è grave

Da firenzepost.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ciclista di 67 anni è stato investito da un’auto questa mattina in via Poggilupi, nel comune di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. L’incidente è avvenuto durante le ore mattutine e il ferito si trova in condizioni considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e il trasporto in ospedale. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

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TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO) – Incidente stradale oggi, 5 luglio 2026, in provincia di Arezzo. Un ciclista di 67 anni è rimasto ferito nella mattinata dopo essere stato investito da un’auto nel comune di Terranuova Bracciolini, in via Poggilupi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: l’automedica del Valdarno, un’ambulanza della Misericordia diTerranuova Bracciolini, l’elisoccorso Pegaso 1 e i carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno. Il ciclista, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso 1 all’ospedale Careggi di Firenze in codice giallo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire ladinamica dell’investimento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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