Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France 2026, conquistando il suo quinto titolo. La sua vittoria è stata confermata dopo l'ultima tappa, con un vantaggio decisivo sulla concorrenza. Pogacar ha completato la corsa in un tempo complessivo di circa 85 ore, 20 minuti e 15 secondi. La sua prestazione ha incluso vittorie di tappa e numerosi piazzamenti tra i primi.

AGI - Il Tour incorona il suo sovrano. Tadej Pogacar è ufficialmente il re incontrastato del Tour de France 2026. Il ciclista sloveno della UAE Team Emirates XRG corona tre settimane di dominio assoluto lungo le strade transalpine, cucendosi sulla pelle una maglia gialla mai messa in discussione e conquistando il suo quinto storico trionfo nella Grande Boucle. Al Tour de France il quinto trionfo di Pogacar . Dopo il ritiro di Jonas Vingegaard, un pur ottimo Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) non ha potuto nulla nel duello con Pogacar e ha chiuso il Tour secondo in classifica generale. Terza piazza per il messicano Isaac Del Toro (UAE Emirates), che centra anche la maglia bianca. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ciclismo, Pogacar re del Tour per la quinta volta

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Pogacar faz história ao vencer Tour de França pela quinta vez

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La classifica finale del Tour de France: Pogacar è ufficialmente il vincitore per la quinta voltaTadej Pogacar ha vinto ufficialmente il Tour de France 2026, aggiungendo un quinto titolo alla sua carriera.

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