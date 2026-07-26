Nel fine settimana, le atlete modenesi hanno ottenuto risultati significativi in gare di ciclismo. Alessia Orsi ha concluso in 18ª posizione nella seconda tappa della Waterley Ladies Challenge in Olanda, classificandosi terza tra le italiane. Con le compagne Maria Acuti e Elisa Bianchi, ha contribuito a mantenere la leadership della squadra, che si è posizionata davanti alle olandesi nella classifica a squadre. Armin Caselli, invece, ha sfiorato un bis in una gara under 23.

Positivo inizio del weekend per i modenesi dell’azzurra Alessia Orsi (nella foto) in Olanda e dell’under 23 Armin Caselli. La solierese è giunta 18^ nella seconda tappa della Waterley Ladies Challenge e 3^ delle italiane ed assieme alle altre azzurre Maria Acuti (2^) ed Elisa Bianchi (15^) guidano la classifica a squadre precedendo l’ Olanda.Oggi la breve corsa a tappe fiamminga si concluderà con un circuito cittadino, dove Alessia sarà impegnata a supportare l’azzurra Acuti per il successo assoluto. Il modenese Caselli che aveva conquistato il successo lo scorso anno nel Trofeo Alta Padovana non è riuscito a ripetersi al termine di corsa velocissima alla media kmh 47,341 ed ha concluso al 9° posto con vittoria del toscano Filippo Bolognesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo, modenesi sugli scudi. Orsi brilla in Olanda, Caselli sfiora il bis

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