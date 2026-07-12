Messi non brilla capolavoro di Julian Alvarez Embolo che disastro! Ndoye sugli scudi
Dibu Martinez ha ricevuto un voto di 6,5 per la sua prestazione nella semifinale, grazie anche a un'uscita decisiva su Embolo nel primo tempo. Nel resto della partita, ha gestito con sicurezza tutte le palle che sono entrate nella sua area di rigore. La partita ha visto un errore di Embolo, considerato un disastro, mentre Alvarez ha segnato un capolavoro. Ndoye si è distinto per le sue prestazioni positive, mentre Messi non è stato brillante.
ARGENTINA, Dibu Martinez 6,5 - Su questa semifinale conquistata c'è anche la sua firma. Nel primo tempo si immola in uscita su Embolo, poi gestisce alla perfezione tutti i palloni che passano dentro l'area di rigore. Carattere e personalità non mancano, è uno dei leader di questa squadra., Molina 5,5 - Si perde Ndoye in occasione del gol del pareggio commettendo una grande disattenzione. Si fa, però, apprezzare per le sue escursioni offensive, dove mette in mostra una condizione fisica di alto livello ma fatica a concretizzare., Dal 40' st Montiel 6 - Aiuta i compagni a spingere alla ricerca del gol della vittoria., Romero 6 - Altra gara di grande spessore del centrale del Tottenham, che regge bene nel duello con Embolo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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