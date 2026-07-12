Messi non brilla capolavoro di Julian Alvarez Embolo che disastro! Ndoye sugli scudi

Notizia in breve

Dibu Martinez ha ricevuto un voto di 6,5 per la sua prestazione nella semifinale, grazie anche a un'uscita decisiva su Embolo nel primo tempo. Nel resto della partita, ha gestito con sicurezza tutte le palle che sono entrate nella sua area di rigore. La partita ha visto un errore di Embolo, considerato un disastro, mentre Alvarez ha segnato un capolavoro. Ndoye si è distinto per le sue prestazioni positive, mentre Messi non è stato brillante.