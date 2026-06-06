L’Italia ha battuto l’Olanda in tre set, portandosi a casa la seconda vittoria consecutiva nella Volleyball Nations League 2026. Durante la partita, Antropova e Adigwe si sono distinte come le giocatrici più prolifiche, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra. La squadra italiana ha imposto il ritmo fin dall’inizio, mantenendo il controllo del gioco e chiudendo l’incontro senza troppi sforzi.

L’Italia continua la propria marcia e conquista il secondo successo consecutivo nella Volleyball Nations League 2026. Al ‘Nilson Nelson’ di Brasilia le azzurre di Julio Velasco superano l’Olanda con un convincente 3-0 (25-22, 25-18, 25-22), allungando a 38 la striscia di vittorie consecutive nelle competizioni ufficiali e confermando le ottime sensazioni emerse all’esordio contro la Bulgaria. Ancora una volta le protagoniste sono state Ekaterina Antropova, top scorer con 18 punti, e Merit Adigwe, autrice di 14 punti, ma il successo nasce soprattutto dalla qualità del gioco collettivo espresso dall’Italia, molto efficace in fase break e solidissima in difesa grazie a una brillante Eleonora Fersino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley femminile, l’Italia non dà scampo all’Olanda. Antropova e Adigwe sugli scudi

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