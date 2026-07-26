Nell'ultima domenica di luglio si sono disputate gare di ciclismo giovanile a La Stella di Vinci, ai piedi del Montalbano tra Firenze e Pistoia. Le competizioni hanno coinvolto le categorie Allievi e Juniores, ricordando due appassionati di ciclismo. La manifestazione si è svolta nel rispetto del calendario stagionale, con numerosi giovani atleti in gara. La giornata ha visto il coinvolgimento di numerosi partecipanti, senza incidenti o altre criticità segnalate.

Ultima domenica di luglio con il ciclismo ai piedi del Montalbano al confine tra le province di Firenze e Pistoia, con le categorie Allievi e Juniores ricordando due grandi amanti del ciclismo come per tanti anni sono stati Claudio Cecconi e Giuliano Baronti. E la Asd Gli Amici di Claudio, presieduta da Giacomo Lamanna, lo fa organizzando il trentesimo Gran Premio Panificio Vescovi e con il Gran Premio Neri Sottoli-Memorial Claudio Cecconi. La novità delle due gare è il ritrovo e la presentazione delle squadre a Vinci in piazza della Libertà dove ci saranno anche le due partenze ufficiose. Gli Allievi lasceranno la Città di Leonardo alle ore 9 (sono 92 gli iscritti) per poi prendere il via da Mastromarco di fronte al Panificio Vescovi alle 9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo giovanile. A La Stella di Vinci con Allievi e Juniores

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