Ciclismo - Settore giovanile Oggi si corre il Memorial Mori a Pieve Fosciana In gara gli Allievi e le categorie Esordienti

Oggi a Pieve Fosciana si svolge la quarta edizione del Memorial Rossano Mori, una gara di ciclismo dedicata al settore giovanile. La competizione coinvolge le categorie degli Allievi e degli Esordienti, con le corse che si tengono nel centro del paese. La manifestazione rappresenta un momento importante per i giovani ciclisti che si sfidano in strada, sotto gli occhi di pubblico e addetti ai lavori. La giornata si svolge nel rispetto delle regole sportive e delle normative di sicurezza previste per questo tipo di eventi.

Stamattina, a Pieve Fosciana, nell’ambito della quarta edizione del Memorial Rossano Mori, organizzato in collaborazione tra Comune, Usd Montecarlo Ciclismo e Federazione ciclistica italiana - Comitati regionale e provinciale (foto), verranno assegnate tre maglie di campione provinciale e, precisamente, nelle categorie: " Esordienti " primo anno (13 anni), "Esordienti" secondo anno (14) e " Allievi " (15-16 anni). Il programma di stamani prevede, alle 9, la partenza della gara degli "Esordienti" primo e secondo anno che correranno insieme, sulla distanza di 28 chilometri. La partenza per il trasferimento è in via San Giovanni, a Pieve Fosciana; mentre la partenza ufficiale, cioè il cosiddetto km 0, è in località Carbonile, sulla 445 della Garfagnana, in direzione Lucca. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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