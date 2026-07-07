L’Italia ha conquistato cinque medaglie d’oro nella prima giornata degli Europei juniores e U23 di ciclismo su pista, disputati a Cottbus. La nazionale azzurra ha dominato le gare, ottenendo successi in diverse discipline. La competizione prosegue con le altre categorie in programma questa settimana.

Partono con il marcatissimo timbro tricolore i Campionati Europei 2026 di ciclismo su pista riservati alle categorie Juniores ed Under 23, rassegna in scena questa settimana presso Cottbus, in Germania. In occasione del day-1 i competizioni gli azzurrini hanno letteralmente sbancato l’impianto teutonico, portandosi a casa otto medaglie, di cui cinque ori, un argento e due bronzi spalmati tra prove individuali, velocità ed endurance. Nello Scrath femminile Juniores a salire in cattedra è stata Agata Campana, artefice di una performance interpretata con lucidità che le ha concesso di battere in volata Phoebe Taylor e alla belga Jana Gevers. Splendido poi quanto fatto da Federica Venturelli, oro nell’inseguimento individuale femminile U23, il terzo della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Ciclismo su pista, l’Italia monopolizza la prima giornata degli Europei juniores/U23 con 5 ori!

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