Ciao Darwin batte il Circo di Montecarlo La Ruota della Fortuna supera L' Eredità Summer

Notizia in breve

Ciao Darwin replica su Canale 5 ha ottenuto 1,1 milioni di spettatori con il 12,3% di share, superando la replica del Festival del Circo di Montecarlo su Rai1, che ha registrato 1,3 milioni di spettatori e il 13,1%. La trasmissione di Canale 5 ha anche battuto L’Eredità Summer, che su Rai1 ha totalizzato circa 1,2 milioni di spettatori con uno share del 16%.