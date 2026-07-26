Ciao Darwin batte il Circo di Montecarlo La Ruota della Fortuna supera L' Eredità Summer
Ciao Darwin replica su Canale 5 ha ottenuto 1,1 milioni di spettatori con il 12,3% di share, superando la replica del Festival del Circo di Montecarlo su Rai1, che ha registrato 1,3 milioni di spettatori e il 13,1%. La trasmissione di Canale 5 ha anche battuto L’Eredità Summer, che su Rai1 ha totalizzato circa 1,2 milioni di spettatori con uno share del 16%.
Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 la replica del Festival del Circo di Montecarlo segnare una media di 1.324.000 spettatori pari al 13.1% mentre, su Canale5, Ciao Darwin in replica totalizza 1.515.000 spettatori con uno share del 17.4%, vincendo la serata. Su Rai2 il thriller Svanita nel nulla è visto da 989.000 spettatori pari all'8.3% e su Italia1 Il mondo perduto – Jurassic Park raccoglie 580.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Memorie di Adriano arriva a 212.000 spettatori pari all'1.8% e su Rete4 la dizi turca La Promessa intrattiene 849.000 spettatori (7.7%). Su La7 Il primo cavaliere segna 426.000 spettatori con il 3.9%, su Tv8 Kiss Kiss Way diverte 235. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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