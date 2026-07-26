Ascolti tv 25 luglio 2026 | Festival del Circo di Montecarlo 13.1% Ciao Darwin 17.4% L’Eredità Summer La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Da superguidatv.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 25 luglio 2026, gli ascolti tv hanno visto la vittoria di “Ciao Darwin” con il 17,4%, seguito dal “Festival del Circo di Montecarlo” con il 13,1%. Su Rai 1 sono andati in onda anche “L’Eredità Summer” e “La Ruota della Fortuna”, senza dati di ascolto specifici. La sfida tra i programmi in prime time ha coinvolto le reti principali, con le due trasmissioni più viste.

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Ascolti tv   sabato 25 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Festival del Circo di Montecarlo ” contro “ Ciao Darwin “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 25 luglio  2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze  del pubblico televisivo in termini di  share. Ascolti tv, ieri sera: Festival del Circo di Montecarlo vs Ciao Darwin Auditel ieri sera, 25 luglio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Festival del Circo di Montecarlo” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto? Rai 1: Festival del Circo di Montecarlo, il festival che premia i migliori artisti circensi ha attirato l’attenzione di 1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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