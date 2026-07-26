Ascolti tv 25 luglio 2026 | Festival del Circo di Montecarlo Ciao Darwin L’Eredità Summer La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Sabato 25 luglio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5. In prima serata, il “Festival del Circo di Montecarlo” e “Ciao Darwin” si sono confrontati. Contestualmente, sono andati in onda programmi come “L’Eredità Summer” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Audiotel indicano differenze di ascolto tra i vari show, senza ulteriori dettagli sui numeri specifici.
Ascolti tv sabato 25 luglio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “ Festival del Circo di Montecarlo ” contro “ Ciao Darwin “. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 25 luglio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Festival del Circo di Montecarlo vs Ciao Darwin Auditel ieri sera, 25 luglio 2026. Sfida Rai1 vs Canale 5: “Festival del Circo di Montecarlo” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto? Rai 1: Festival del Circo di Montecarlo, il festival che premia i migliori artisti circensi ha attirato l’attenzione di 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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