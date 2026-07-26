Ascolti tv 25 luglio 2026 | Festival del Circo di Montecarlo Ciao Darwin L’Eredità Summer La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Notizia in breve

Sabato 25 luglio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai 1 e Canale 5. In prima serata, il “Festival del Circo di Montecarlo” e “Ciao Darwin” si sono confrontati. Contestualmente, sono andati in onda programmi come “L’Eredità Summer” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Audiotel indicano differenze di ascolto tra i vari show, senza ulteriori dettagli sui numeri specifici.