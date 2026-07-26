Il regista Christopher Nolan ha dichiarato che il suo film sull’Odissea rappresenta la versione più completa mai realizzata sul rapporto tra uomo e cane. Ha spiegato di aver tratto ispirazione dal poema omerico, che ha adattato in chiave cinematografica. Nel film, uno dei personaggi principali non è umano, sottolineando il ruolo centrale dell’animale nel racconto. La pellicola si focalizza sulla connessione tra i due, in un’interpretazione che Nolan definisce come la sua visione definitiva dell’Odissea.

Così tanto da averlo ispirato nella sua visione dell’Odissea, il poema omerico che ha trasposto in forma cinematografica rendendolo pop. Uno dei protagonisti dell’Odissea, infatti, non è umano. Il suo nome è Argo ed è il cane “da caccia e veloce” di Ulisse (nel film, interpretato magistralmente da uno strepitoso Matt Demon). Argo, che compare nel XVII libro dell'Odissea (l’opera è composta da ventiquattro libri), rappresenta il simbolo più potente e commovente di fedeltà e riconoscimento dell'intera letteratura classica. Il contesto narrativo nel quale il rapporto tra uomo e cane si manifesta nel suo amore più infinito arriva quando Ulisse torna a Itaca dopo vent'anni di assenza (dieci passati a Troia e dieci in mare). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Christopher Nolan lo dice chiaramente, la sua Odissea è il film definitivo sul rapporto tra uomo e cane

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Christopher Nolan on the Difficulty of Filming 'The Odyssey'

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