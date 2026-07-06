Un orologio ispirato al film Odissea, prodotto da Hamilton, presenta il nome del regista Christopher Nolan sul fondello. L’accessorio è stato realizzato in collaborazione con il film e si distingue per il suo design ispirato alla pellicola. Hamilton ha lanciato questa edizione speciale in concomitanza con l’uscita del film, che ha riscosso successo con scene in IMAX e interpretazioni di rilievo. La collaborazione si inserisce nella linea di orologi legati alle opere di Nolan.

Hamilton e l'atteso film Odissea di Christopher Nolan trovano un punto di intesa davvero spettacolare. Oltre a interpretazioni commoventi e scene epiche in IMAX, praticamente ogni nuovo film del regista britannico dalla cittadinanza statunitense riesce a offrire degli orologi straordinari firmati Hamilton. Vanno ricordati il robusto segnatempo Murph di Interstellar del 2014; l’orologio analogico-digitale di Tenet del 2020; e la miriade di fantastici orologi vintage fedeli all’epoca ammirati in Oppenheimer del 2023. Purtroppo, la prossima trasposizione di Christopher Nolan dell’epopea omerica L’Odissea precede di circa 2.500 anni l’avvento degli orologi meccanici. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Hamilton x The Odyssey, l'orologio ispirato al film Odissea, sfoggia la firma di Christopher Nolan sul fondello

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Hamilton's NEW Odyssey Watch is INSANE! | Khaki Field Auto Bronze Limited Edition

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