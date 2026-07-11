Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon sul film “Odissea”, in uscita il 16 luglio. Damon descrive le riprese come le più difficili della sua carriera, mentre Angela rivela che alcune scene sono state girate a Favignana, in Italia. Il regista ha spiegato che le sequenze più impegnative sono state realizzate in ambienti complessi e in condizioni meteorologiche variabili. La produzione ha coinvolto numerose location in Italia e all’estero.

Alberto Angela apre la nuova stagione di Noos su Rai1 intervistando Christopher Nolan e Matt Damon per il film “Odissea“, al cinema dal 16 luglio. Il conduttore racconta retroscena delle riprese, definite da Damon le più difficili della carriera, e le location scelte, come l’italiana Favignana. Girato interamente in IMAX 70mm, il film ha l’obiettivo ambizioso di raggiungere il miliardo di dollari al botteghino. Alberto Angela, intervista “boom” per Noos Alberto Angela riparte con “Noos – L’avventura della conoscenza” e lo fa con un colpo giornalistico non da poco: la nuova stagione, in onda da domenica 12 luglio in prima serata su Rai1 per cinque puntate, si apre con due ospiti d’eccezione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alberto Angela intervista Christopher Nolan e Matt Damon sul film Odissea: "Il più difficile mai fatto"

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