Chiusura centralizzata blocca bimbo di 2 anni nell’auto al sole passanti si mobilitano e gli agenti lo salvano
A Cittadella, in provincia di Padova, una pattuglia della polizia locale ha rotto un finestrino per liberare un bambino di due anni rimasto chiuso in auto sotto il sole. L’episodio si è verificato in un'area pubblica, attirando l’attenzione di passanti che hanno assistito alle operazioni di salvataggio. Il bambino è stato messo in sicurezza e non ha riportato conseguenze gravi.
L’incidente a lieto fine a Cittadella, in provincia di Padova, dove una pattuglia della della polizia locale ha deciso di intervenire subito rompendo il finestrino e mettendo in salvo il piccolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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