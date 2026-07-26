Chiusura centralizzata blocca bimbo di 2 anni nell’auto al sole passanti si mobilitano e gli agenti lo salvano

Notizia in breve

A Cittadella, in provincia di Padova, una pattuglia della polizia locale ha rotto un finestrino per liberare un bambino di due anni rimasto chiuso in auto sotto il sole. L’episodio si è verificato in un'area pubblica, attirando l’attenzione di passanti che hanno assistito alle operazioni di salvataggio. Il bambino è stato messo in sicurezza e non ha riportato conseguenze gravi.