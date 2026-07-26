Chiomonte solidarietà di Giorgia Meloni alle forze dell’ordine
A Chiomonte, agenti delle forze dell’ordine sono stati presi di mira da persone incappucciate che hanno lanciato bombe carta, incendiato mezzi pubblici e aggredito gli agenti. L’episodio segue altri incidenti avvenuti recentemente a Bologna. La leader di un partito ha espresso solidarietà alle forze dell’ordine, affermando che chi compie questi atti non difende un’idea, ma attacca lo Stato.
ROMA – “Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell’Ordine non sta difendendo un’idea, sta attaccando lo Stato. A Chiomonte, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati. A loro va la mia solidarietà e quella del Governo. La violenza non piegherà lo Stato: chi serve l’Italia non sarà mai lasciato solo”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio Giorgia Meloni (foto). L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, GIORGIA MELONI: Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell’Ordine non sta difendendo un’idea, sta attaccando lo Stato. A Chiomonte, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna, facebook
Tebrikler Ba?bakan Meloni. Devlet görevlilerine sald?ranlardan, araçlar? yak?p y?kanlardan hesap sorulacak.Devlet ?iddetin önünde e?ilmeyecek. ?talya kendisine hizmet edenleri yaln?z b?rakmayacak..Bravo... x.com
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