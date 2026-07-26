Federico Chiesa, 28 anni, punta a tornare in Nazionale e si concentra sul rilancio con il Liverpool sotto la guida di Andoni Iraola. Durante l'ultimo periodo, ha avuto poche occasioni con l'ex allenatore, che lo utilizzava raramente. Con Iraola, il giocatore si vede come centravanti e spera di trovare continuità in campo, per rafforzare le proprie chance di convocazione.

Federico Chiesa – che nel frattempo ha 28 anni, 29 a ottobre – vuole affermarsi nel Liverpool con la nuova guida di Andoni Iraola, dopo un periodo di alti e bassi (più bassi che alti) con Arne Slot che lo vedeva pochissimo per non dire niente. La scorsa stagione aveva collezionato solo cinque presenze da titolare (36 in totale). Chiesa: “Al Liverpool troppi nuovi inizi, ma sono felice qui”. Chiesa ieri ha segnato nell’amichevole terminata 4-2 per i Reds contro il Sunderland e dopo la partita il Guardian ha riportato le seguenti dichiarazioni: “ All’inizio di ogni stagione è sempre un nuovo inizio. Forse per me ci sono stati fin troppi nuovi inizi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chiesa: “Iraola mi vede centravanti, l’obiettivo è tornare in Nazionale”

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