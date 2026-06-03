Laetitia Casta, 48 anni, ha dichiarato di sentirsi completa come donna e di non preoccuparsi del giudizio altrui. Dopo aver ricevuto commenti negativi sui social in seguito a un'apparizione a Cannes, l'attrice ha affermato di non essere interessata a come viene percepita dagli altri. La sua frase è stata pubblicata sui social senza ulteriori commenti.

Laetitia Casta e la serenità di sentirsi in pace con se stessa Con i lunghi capelli castani effetto wet pettinati all'indietro, la camicetta bianca aperta su un sensuale decolleté, Laetitia Casta ha confermato a Marie Claire France di trovarsi in una fase in cui vive bene con se stessa. Negando di essere una stakanovista («Piuttosto traggo piacere dal lavoro che faccio»), la tre volte mamma ha dichiarato: «Dai miei figli imparo moltissime cose, a partire dal fatto che sono molto più impegnati, consapevoli e profondi rispetto a quanto io lo fossi alla loro età». Quindi Laetitia Casta ha confermato di adorare il suo ruolo di testimonial per i costumi firmati Calzedonia e di trovare molto gioiosa la modalità del brand di celebrare i corpi femminili di donne giovanissime e non. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laetitia Casta: «Mi sento completa come donna, non mi interessa come mi vede la gente»

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