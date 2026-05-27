Il Milan ha avviato i contatti con l'allenatore dell'Iraola, considerando il suo nome per la sostituzione di Allegri. Il club sta valutando anche la possibilità di coinvolgere Rangnick come opzione alternativa. Nel frattempo, il presidente ha incontrato l'ex tecnico del Manchester United durante una visita a Vienna. La scelta del nuovo allenatore rimane in fase di definizione, con l'interesse rivolto anche a possibili sviluppi provenienti dalla Premier League.

Il Milan va avanti per Andoni Iraola. Gerry Cardinale e i suoi consiglieri Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic hanno deciso di stringere i tempi per anticipare la concorrenza e convincere il tecnico spagnolo a sedere sulla panchina rossonera. Per lui è pronto un contratto triennale o biennale con rinnovo in caso di ingresso in Champions che partirà da una base superiore ai tre milioni. Più bonus. Il tempo però stringe e il patron con i suoi uomini di fiducia, più che dalla concorrenza del Benfica (orientato su Marco Silva) e Bayer Leverkusen, è preoccupato dal pressing del Crystal Palace che stasera giocherà la finale di Conference League, ma che perderà il tecnico Oliver Glasner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Contatto Milan-Iraola: Cardinale vuole il basco. E intanto vede Rangnick

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