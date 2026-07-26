Chiedono farmaci non prescrivibili madre e figli furiosi | tre feriti all'Asl di Palma Campania

Una donna e due figli hanno aggredito due medici e una guardia giurata all’Asl Napoli 3 Sud di Palma Campania dopo aver richiesto farmaci non prescrivibili. L’episodio è avvenuto in un ambulatorio, dove sono stati riportati tre feriti. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno denunciato madre e figlio. La vicenda ha suscitato sconcerto tra il personale sanitario.

La vicenda nell'Asl Napoli 3 Sud di Palma Campania: picchiati due medici e una guardia giurata, intervengono i carabinieri. Denunciati madre e figlio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Palma Campania, aggressione all’ASL: denunciati madre e figlioA Palma Campania, due persone, madre e figlio, sono state denunciate dopo aver aggredito il personale dell’ASL.

Farmaci non prescrivibili scatenano la rabbia di madre e figlioUna madre di 55 anni e il figlio di 35 sono stati denunciati dai carabinieri di Palma Campania per aver interrotto un servizio pubblico e aver...

Si parla di: Trovano il loro stallo disabili occupato dai vicini, madre e figlio picchiati a Casoria. Il ragazzo ha il naso rotto.

Farmaci non prescrivibili scatenano la rabbia di madre e figlioI carabinieri della stazione di Palma Campania hanno denunciato per interruzione pubblico servizio e lesioni a personale sanitario madre e figlio di 55 e 35 anni. (ANSA) ... ansa.it

Chiedono farmaci non prescrivibili, madre e figli furiosi: tre feriti all’Asl di Palma CampaniaLa vicenda nell'Asl Napoli 3 Sud di Palma Campania: picchiati due medici e una guardia giurata, intervengono i carabinieri ... fanpage.it