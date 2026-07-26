farmaci non prescrivibili scatenano la rabbia di madre e figlio

Una madre di 55 anni e il figlio di 35 sono stati denunciati dai carabinieri di Palma Campania per aver interrotto un servizio pubblico e aver aggredito personale sanitario. L’episodio è avvenuto durante un tentativo di ottenere farmaci non prescrivibili, scatenando la reazione dei due. Gli agenti sono intervenuti e hanno formalizzato le accuse nei loro confronti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri della stazione di Palma Campania hanno denunciato per interruzione pubblico servizio e lesioni a personale sanitario madre e figlio di 55 e 35 anni. I due si sono presentati all’Asl Napoli 3 di Palma Campania e chiesto al medico di turno una ricetta per farmaci non prescrivibili. Al rifiuto del personale sanitario, 55enne e 35enne hanno insultato e aggredito due medici e la guardia giurata intervenuta per separarli. Identificati, i due sono stati denunciati. Le vittime sono state visitate presso il pronto soccorso di Nola e dimesse con prognosi di 3 (i medici) e 5 giorni (guardia giurata). L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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