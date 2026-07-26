A Palma Campania, due persone, madre e figlio, sono state denunciate dopo aver aggredito il personale dell’ASL. Durante l’incidente, due medici e una guardia giurata sono rimasti feriti. La vicenda si è verificata nella sede dell’azienda sanitaria, dove i Carabinieri sono intervenuti per gestire la situazione. L’episodio è avvenuto in un contesto di tensione legata a farmaci non prescrivibili.

Farmaci non prescrivibili, tensione all’ASL di Palma Campania: due medici e una guardia giurata feriti durante un’aggressione. Intervento dei Carabinieri nella sede dell’ASL. I Carabinieri della Stazione di Palma Campania hanno denunciato una donna di 55 anni e il figlio di 35 anni per interruzione di pubblico servizio e lesioni ai danni di personale sanitario. L’episodio si è verificato all’interno della sede dell’ASL Napoli 3 di Palma Campania. A darne notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. La richiesta di farmaci e il rifiuto dei medici. Secondo quanto ricostruito, madre e figlio si erano presentati nella struttura sanitaria chiedendo al medico di turno il rilascio di una prescrizione per farmaci non prescrivibili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Palma Campania, aggressione all’ASL: denunciati madre e figlio

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