Un uomo ha minacciato di morte la ex compagna, dicendole di avere un proiettile pronto. La donna ha riferito di aver ricevuto anche una richiesta di 5 mila euro per riavere l’auto. La vicenda risale al 26 luglio e si è verificata a Pescia. La polizia sta indagando sull’episodio, che si è concluso con la denuncia dell’uomo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento o sulle eventuali misure adottate.

Pescia, 26 luglio 2026 – Ha minacciato di morte la ex compagna, promettendole di avere “un proiettile pronto”. Non contento le ha pure chiesto 5mila euro per restituirle l’auto di cui era entrato in possesso: per questo gli agenti del commissariato di Pescia hanno arrestato un 43enne residente in lucchesia: dovrà rispondere delle accuse di tentata estorsione, falsa attestazione, detenzione e porto illegale di armi. La segnalazione e il ritrovamento della pistola. Tutto è partito dalla segnalazione di alcuni movimenti sospetti dell'uomo in un locale di Pescia. Intervenuti, gli agenti hanno trovato uno zaino che il 43enne aveva tentato di nascondere in un posto vicino al locale: dentro c'era una pistola che da un controllo è poi risultata rubata nel 2013 in un'abitazione a Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiede 5mila euro alla ex per ridarle l’auto, poi la minaccia: “Ho un proiettile pronto per te”

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