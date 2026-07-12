Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Rimini con l'accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. Secondo quanto ricostruito, l’uomo non accettava la fine della relazione e ha iniziato a chiamare e inviare messaggi alla donna, oltre a seguirla e a posizionarsi sotto casa sua. Tra le minacce, avrebbe scritto di avere già l’acido pronto per lei. L’uomo si trova in carcere.

Rimini, 12 luglio 2026 – Non si rassegnava alla fine della loro relazione. Così ha iniziato a tempestare la donna di chiamate e messaggi la ex, a seguirla, ad appostarsi sotto casa. Ma non si è fermato lì: è arrivato a minacciarla di sfregiarla. «Ho già l’acido pronto per te.», le ha scritto più di una volta. Un messaggio che l’uomo, un 47enne di origini pugliesi con parecchi precedenti alle spalle e una condanna per violenza sessuale, ha inviato anche alla madre di lei. Un mese fa l’ennesimo agguato sotto casa della donna, a Riccione: il 47enne si è presentato completamente ubriaco, ha cominciato a urlarle insulti e minacce e poi le ha sfasciato lo specchietto retrovisore della macchina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Ho già l’acido pronto per te”: 47enne in carcere per stalking alla ex

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