Proiettile alla sindaca Marchetti | Condanno ogni forma di minaccia
Nella giornata di ieri, la sede del municipio di piazza XX Settembre è stata teatro di un episodio inquietante. Una busta indirizzata alla sindaca è stata recapitata all’interno della quale si trovava un proiettile. La sindaca ha dichiarato di condannare ogni forma di minaccia e ha espresso preoccupazione per l’accaduto. La scoperta del proiettile ha suscitato sconcerto tra i cittadini e le autorità locali stanno valutando le misure da adottare in risposta a questo grave atto.
Un gravissimo atto intimidatorio scuote la comunità castellana. Alla sede municipale di piazza XX Settembre è stata recapitata ieri una busta indirizzata alla sindaca Francesca Marchetti contenente un proiettile. L’episodio è stato subito segnalato alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili. Di fronte a questa grave minaccia, la prima cittadina ha reagito con fermezza: "Esprimo ferma condanna per ogni forma di intimidazione o minaccia nei confronti delle istituzioni e degli amministratori pubblici", ribadendo al contempo "piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura". Immediata e unanime la solidarietà del mondo politico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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