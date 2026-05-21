Proiettile alla sindaca Marchetti | Condanno ogni forma di minaccia

Nella giornata di ieri, la sede del municipio di piazza XX Settembre è stata teatro di un episodio inquietante. Una busta indirizzata alla sindaca è stata recapitata all’interno della quale si trovava un proiettile. La sindaca ha dichiarato di condannare ogni forma di minaccia e ha espresso preoccupazione per l’accaduto. La scoperta del proiettile ha suscitato sconcerto tra i cittadini e le autorità locali stanno valutando le misure da adottare in risposta a questo grave atto.

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