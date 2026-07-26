Chiara Nasti e Mattia Zaccagni non sono stati presenti al compleanno della loro figlia, Dea, che ha compiuto due anni. La festa si è svolta con amici e parenti, con decorazioni a tema Minnie e predominanza di rosa. La celebrazione è stata caratterizzata da giochi e momenti di allegria, senza la presenza dei genitori. La coppia non ha partecipato alle foto pubblicate sui social durante l'evento.

Festeggiamenti per Dea, la secondogenita di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, che ha compiuto due anni. Un party divertentissimo con gli affetti più cari per la piccolina: un trionfo di rosa per la festa a tema Minnie. Ma tra i tanti scatti condivisi su Instagram è saltata agli occhi un’assenza importante: quella del marito, che non è apparso in nessuna delle foto. Chiara Nasti, alla festa di compleanno di Dea c’è un grande assente: Mattia Zaccagni. Una festa organizzata nei minimi dettagli quella organizzata per Dea, la secondogenita di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La piccola ha appena compiuto due anni e l’influencer ha organizzato un... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Nasti, Mattia Zaccagni grande assente al compleanno della figlia

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