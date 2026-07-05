Chiara Nasti ha rimosso tutte le foto con il marito dal suo profilo, mentre sui social sono scomparse le immagini di coppia. I fan avevano già sospettato problemi da febbraio. La coppia non ha ancora commentato la situazione.

Aria di crisi tra Mattia Zaccagni e Chiara Nasti: dal profilo di lei sono scomparse tutte le foto insieme al marito. E' da febbraio che i fan sospettano che ci sia qualcosa che non va Aria di crisi tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni.Sebbene questi rumors fossero circolati tempo fa, poi la coppia aveva dimostrato di aver superato benissimo il momento di alti e bassi. Ma adesso qualcosa sembra che sia peggiorato e cosìChiara Nasti e Mattia Zaccagni starebbero vivendo un momento difficileche sembra preannunciare una possibile rottura. Le prime voci di una possibile crisi risalgono già a dopo San Valentino. Infatti per quel giorno speciale i due non si sono scambiati dediche sui social e, seguire, c’è stato l’unfollow reciproco su Instagram, un gesto che aveva inevitabilmente alimentato le ipotesi di una rottura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: aria di crisi

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