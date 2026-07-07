Chiara Nasti ha eliminato tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram, seguito da oltre due milioni di utenti. Questa azione ha alimentato le voci di una crisi tra lei e Mattia Zaccagni, che sembrano essere in fase di separazione. Non sono stati forniti altri dettagli ufficiali sulla situazione. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sembrano affrontare un momento difficile nel loro matrimonio. Le voci di crisi si sono intensificate dopo che Nasti ha rimosso tutte le foto di coppia dal suo profilo Instagram, seguito da oltre due milioni di follower. Questo gesto ha catturato l’attenzione dei fan e degli esperti di gossip, portando a speculazioni su un possibile addio tra i due. La volta buona non andrà più in onda? Futuro incerto per Caterina Balivo Il gesto eclatante di Chiara Nasti. La decisione di Chiara di eliminare gli scatti romantici con Mattia è stata vista come un chiaro segnale di crisi. Questo gesto ha sollevato interrogativi sulla stabilità della loro relazione, già messa a dura prova da voci insistenti negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Chiara Nasti e Mattia Zaccagni verso il divorzio? Triste gesto di lei

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